Calciomercato Milan, Moretto: 'Contatti con il Brighton per Estupinan'

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano , il Milan ha avviato i primi contatti con il Brighton per Pervis Estupinan . Per la fascia sinistra, infatti, il club rossonero ha iniziato a sondare il profilo del terzino ecuadoregno classe 1997 . Al momento non c’è nulla di avanzato, ma si tratta di un primo passo per valutare la fattibilità dell’operazione.

Estupinan ha collezionato un gol e un assist in 36 presenze nell’ultima stagione di Premier League. Il Brighton potrebbe aprire alla cessione anche in vista dell’imminente arrivo di Maxim De Cuyper - obiettivo anche del Milan - dal Bruges per circa 20 milioni di euro. Queste le parole di Moretto: “Per il terzino sinistro, in esclusiva, vi posso raccontare che nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra Milan e Brighton per Pervis Estupinan. Primissimi contatti diretti tra i club per capire la fattibilità dell’operazione a livello economico. Non si tratta di una trattativa avanzata: per ora il Milan ha contattato il Brighton solo per conoscere le condizioni d’uscita di Estupinan. 27 anni, terzino sinistro titolare del Brighton, 84 presenze in Premier League con 11 assist e un passato nella Liga con il Villarreal”.