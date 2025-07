Stadio San Siro a Milan e Inter, c’è l’accordo con il Comune di Milano

Stadio San Siro a Milan e Inter, via libera alla vendita! — Il Comitato sosteneva come il vincolo architettonico sul secondo anello dello stadio 'Meazza' fosse già scattato e, pertanto, ciò avrebbe reso impossibile la demolizione dell'impianto, così come da progetto di rossoneri e nerazzurri per la realizzazione di quello nuovo.

Per i Giudici, invece, resta valida la data chiave sempre sostenuta dal Comune di Milano, fissata dalla Soprintendenza al 10 novembre 2025. La partita in tribunale, logicamente, non è terminata. Luigi Corbani, Presidente del Comitato, ha annunciato che ricorrerà alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica e all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Staremo a vedere. Anche perché il 'Comitato Sì Meazza' punterà a far riconoscere un vincolo già esistente sulla tribuna Ovest, facendo leva su un parere della Soprintendenza del 2023 che richiamava la valenza della tribuna come “archivio esposto” per la presenza di alcune targhe ed epigrafi.

La seconda novità, al contempo, è altrettanto importante. Milan, Inter e Comune di Milano, infatti, hanno trovato - secondo la 'rosea' - un accordo sul prezzo di vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Tensioni precedenti superate, si lavora adesso alla definizione dei dettagli legali.

Costo di stadio e aree, 197 milioni. Con l'aiuto del Comune — La cessione dello stadio di San Siro e delle aree di pertinenza a Milan e Inter, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate, avverrà per 197 milioni di euro. Con il Comune che parteciperà alla copertura di alcuni costi. Probabilmente quelli relativi a smaltimento e bonifica. La prudenza è obbligatoria ma una strada è tracciata e il tempo stringe.

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, è verosimile pensare che nel contratto tra Comune di Milano, Milan e Inter sia stata inserita inserita una clausola per cui la vendita verrebbe dichiarata nulla se, in futuro, un tribunale dichiarerà già scattato il vincolo.