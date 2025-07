Milan, De Paola: “Servono rinforzi in difesa. Un leader. La perplessità …”

"Il Milan ha un vantaggio, ha un direttore sportivo che sa come muoversi nel nostro campionato. Il Milan ha perso un giocatore importante come Reijnders, non sappiamo se Ricci e Modric saranno in grado di mascherare l’assenza di Reijnders". Paolo De Paola, giornalista, ha parlato del momento del Milan del mercato e non solo. Ecco le sue parole durante L'Editoriale di TMW: "La mia perplessità riguarda il gioco del Milan, la rosa è di buon livello e lo era anche lo scorso anno, ma inadatta a qualsiasi allenatore. Nessuno ci ha capito nulla a livello difensivo, grande qualità offensiva, ma non c’era equilibrio e solidità difensiva".