"È evidente che Vlahovic abbia parlato in modo chiaro e i contatti sono andati avanti con una frequenza abbastanza costante. Il Milan è la situazione più logica per tutti. Vlahovic ha detto no a proposte dalla Turchia, è stato proposto a qualche club di Premier. Nelle ultime ore ci sono stati contatti indiretti tra Juventus e Milan. A me non risulta che il Milan voglia chiudere a 10 milioni, ma so che il Milan può mettere sul piatto una cifre superiore. I contatti sono serviti per capire la fattibilità e i costi".