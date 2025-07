Calciomercato Milan, buonuscita pronta per Vlahovic: la situazione

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Dusan Vlahovic, classe 2000, centravanti serbo della Juventus che il Milan avrebbe come obiettivo per rinforzare il proprio attacco in questa sessione estiva di calciomercato. Damien Comolli, direttore generale della Juventus, tornerà nelle prossime ore alla carica con Darko Ristic, procuratore del numero 9 bianconero, per sollecitare una pronta uscita dell'ex Fiorentina.