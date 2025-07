Arsenal-Milan, Allegri spiega così la scelta del cambio modulo

Quello visto oggi, un 3-5-2 puro che in fase difensiva diventava un 5-3-2 con Saelemaekers e Bartesaghi esterni e Leao e Pulisic come riferimenti offensivi, è frutto di un’esigenza numerica. Mancano ancora terzini di ruolo, eccezion fatta per Bartesaghi e Terracciano. Già contro il Liverpool, nei prossimi giorni, la situazione dovrebbe migliorare. A destra potrebbe rientrare Alex Jimenez, alle prese con dei fastidi muscolari, mentre a sinistra dovrebbe aggregarsi al gruppo il nuovo acquisto Pervis Estupinan. Dunque, il 3-5-2 visto oggi, salvo sorprese, difficilmente sarà il modulo scelto da Massimiliano Allegri per tutta la stagione, anche se è nota la sua abilità nel variare sistema di gioco in base alle esigenze della squadra.