Milan, Allegri: 'Bisogna migliorare! Soddisfatto di Leao. Su Estupinan ...'

Su Leao punta

"Ha fatto un'ottima prova come tutti gli altri giocatori. Sono soddisfatto di lui. Quando perdiamo, anche se in amichevole, non sono mai contento del tutto, ma adesso è importante prepararci bene in vista del resto della stagione. E va considerato che avevamo di fronte una delle formazioni più forti d'Europa. Per sessanta minuti abbiamo giocato alla pari con loro. Non è poco".