Arsenal-Milan, Ramazzotti: “Allegri può essere soddisfatto, ma serve…”

"Resta però la necessità di rinforzare la rosa: l'arrivo in Asia del nuovo acquisto Estupinan darà una mano, ma serve anche altro. Furlani e Tare sono al lavoro. Domani mattina, intanto, la partenza per Hong Kong dove sabato di fronte ci sarà un Liverpool ancora più tosto. Il primo esame "vero" però Leao e compagni lo hanno superato, al di là della sconfitta contenuta grazie anche alle parate di Terracciano e Torriani. Per Allegri comunque un buon test. Con i recuperi degli acciaccati e i nuovi acquisti (ancora da fare) la sua squadra cambierà faccia, ma il carattere che a Max piace tanto già si è visto".