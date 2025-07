Calciomercato Milan, Moretto: Morata aspetta il via libera del Galatasaray per passare al Como, dove ritroverebbe l’amico Cesc Fabregas

Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Alvaro Morata continua ad aspettare il via libera del Galatasaray per volare in direzione Como. Il club turco, che ha recentemente raggiunto l’accordo con il Napoli per Victor Osimhen, dovrebbe autorizzare il rientro di Morata dal prestito al Milan. Successivamente, l’attaccante sarà girato in prestito al Como, con cui c’è già un’intesa da alcune settimane.