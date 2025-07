Collovati: “Camarda al Lecce? Non capisco. Il Milan è arrivato ottavo”

"Camarda l'ho seguito, faccio complimenti a Sticchi Damiani e Corvino perché è un grande colpo. E' vero che al Lecce avrà più spazio, ma non capisco: il Milan è arrivato ottavo... evidentemente l'allenatore non lo vedeva. Penso che avesse tutto lo spazio per giocare al posto dei vari Jovic e Abraham che sono stati ceduti". Fulvio Collovati, storico calciatore della Serie A, ha parlato di Camarda, attaccante del Milan, e non solo durante la trasmissione su Rai 2 "#Nonsolomercato".