Roma-Milan, Collovati: “Leao non basta, squadra in costante difficoltà”

In vista di Roma-Milan , in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma, il doppio ex ad oggi opinionista, Fulvio Collovati, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Serie A preview. ecco, di seguito, le sue parole:

Roma-Milan, Collovati: "I Giallorossi devono vincere. Pronostico? Non me la sento"

"Il Bologna ha vinto la Coppa Italia di squadra, il Milan l'ha persa di squadra. Leao può cambiare ritmo e l'aspetto di una partita, ma il Milan non può dare la palla a lui e basta. Anche nelle partite precedenti il Milan aveva vinto, ma è costantemente in difficoltà. Non si capisce un po' la fase difensiva, ma anche in attacco non si sa chi è il titolare. L'allenatore ha le sue responsabilità, ma la squadra andrà rivoluzionata".