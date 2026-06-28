Un effetto domino potrebbe sbloccare il secondo acquisto del Milan in questa finestra estiva di calciomercato. Dopo aver definito l'affare Gonçalo Ramos, il club rossonero ha messo gli occhi su António Silva, difensore classe 2003 attualmente in forza al Benfica. La notizia delle ultime ore è che il club lusitano ha da poco raggiunto l'accordo con un altro centrale: Clément Lenglet.

Milan alla ricerca di un difensore

Lenglet a un passo dal Benfica: l'annuncio di Rui Costa

"Per quanto riguarda gli acquisti, sappiamo cosa dobbiamo migliorare. Ci sono ruoli scoperti, come nel caso del difensore centrale, ed è vero che ne vogliamo uno più esperto. Questo giocatore arriverà nei prossimi giorni, è già tutto definito e negoziato, l'accordo con il calciatore è totale".

Come riferito da, il prossimo colpo deldovrebbe essere un. Proprio nelle ultime ore, il proprietario Gerry Cardinale è volato a Lisbona per discuterne direttamente con il nuovo tecnico Ruben Amorim. Nelle ultime ore, dal Portogallo circolano con insistenza indiscrezioni su una trattativa avanzata con ilperIntervenuto nell'assemblea dei soci del, il presidente del club portoghese ed ex giocatore del Milanha annunciato l'imminente arrivo di un nuovo difensore centrale.

Stando a quanto riferito da 'SportMediaset', il giocatore in questione dovrebbe essere Clément Lenglet, difensore francese in uscita dall'Atletico Madrid.

Milan, si sblocca António Silva?

Stando a quanto riferito da 'A Bola', l'acquisto dinon avrebbe l'obiettivo di salvaguardare il Benfica da un'eventuale addio di, ma quello di rimpiazzare. Il difensore argentino, infatti, ha lasciato il club portoghese per approdare al River Plate. Classe 1995, Lenglet è un centrale di spessore internazionale e dovrà garantire alle 'Aquile' l'esperienza che per sei anni ha assicurato Otamendi.

Questo non cambia il forte interesse del Milan per António Silva. Secondo il quotidiano portoghese 'Record', il club rossonero avrebbe già trovato l'accordo con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale fino al 2031 da 2,8 milioni di euro a stagione. I due club sarebbero in trattativa per definire l'affare, che si potrebbe chiudere per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Chi è António Silva

Classe 2003,è un perno delda quando ha 18 anni, come testimoniano legià collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei. Il suo procuratore è: lo stesso di Gonçalo Ramos e di Ruben Amorim. Proprio la presenza del super agente portoghese potrebbe agevolare la trattativa per il