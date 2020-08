Calciomercato – Futuro Krunic e Calabria: il Milan ha le idee chiare!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Aggiornamenti sul futuro di Rade Krunic e Davide Calabria, entrambi in bilico durante questa estate: il Milan in tal senso ha le idee abbastanza chiare. Cederà soltanto se arriveranno le giuste offerte, niente regali a nessuno.

Krunic non è riuscito ad entrare negli schemi e nelle indicazioni di mister Pioli, quando entrava chiamato dalla panchina non riusciva ad impattare come avrebbe potuto e dovuto. La situazione Calabria invece è più relativa ad una questione mentale: le qualità e le potenzialità ci sono, ma lui non è riuscito ad esprimerle nel corso delle ultime due stagioni.

Il calciomercato del Milan sarà di occasioni, opportunità, anche per quanto riguarda le cessioni. Ribadiamo, nessun regalo. E in tal senso i rossoneri hanno fatto le valutazioni dei propri calciatori. Questo quanto scritto da Nicolò Schira proprio in merito a Krunic e Calabria: “Il Milan punta a incassare 20 milioni di euro dalle cessioni di Davide Calabria (valutato 12) e Rade Krunic (8)”.

Le due squadre interessate sono Cagliari e Friburgo, ma le loro offerte non soddisfano ancora il Milan: “Al momento le offerte di Cagliari per il terzino e Friburgo per il centrocampista sono più basse. Gli stessi calciatori – conclude Nicolò Schira – sono ancora in fase di riflessione…”.

