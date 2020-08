Calciomercato – Deulofeu vuole tornare: ecco l’idea del Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nei giorni scorsi Gerard Deulofeu, in un’intervista, ha dichiarato chiaramente di gradire un ritorno al Milan. Lo spagnolo, arrivato in prestito nel gennaio del 2017, ha avuto un impatto immediato totalizzando 4 gol e 3 assist in 18 partite.

Dopo la retrocessione del Watford, Deulofeu con ogni probabilità cambierà aria. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, i rossoneri al momento hanno altre priorità, vista la chiusura a breve per Brahim Diaz dal Real Madrid.

Un ritorno ormai sfumato? Mai dire mai, soprattutto se le richieste economiche di club e giocatori saranno corrispendenti a quelle del Milan. I rossoneri non vogliono fare acquisti onerosi, e vogliono mantenere basso il monte-ingaggi. Tutto è ancora da decidere. Da qui al 5 ottobre, fine del calciomercato, può succedere di tutto.

COMUNICATO UFFICIALE MILAN: IL FUTURO DI BRESCIANINI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>