CALCIOMERCATO – Brahim Diaz, è fatta: le ultime / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Ve lo abbiamo anticipato in anteprima assoluta, noi di PianetaMilan.it, che Brahim Diaz era un obiettivo concreto del Milan. L’interesse si è trasformato in trattativa, che è ormai praticamente conclusa. Lo spagnolo classe 1999 sarà rossonero: Paolo Maldini, che l’ha voluto fortemente per qualità e duttilità, ha raggiunto l’accordo sia con il Real Madrid che con il ragazzo. Da capire solo la formula dell’accordo: potrebbe essere prestito secco o con diritto di riscatto; potrebbe esserci o non esserci il diritto di recompra da parte del Real. In ogni caso, Brahim sarà milanista. Nella video news le ultime.

