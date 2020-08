Deulofeu: “Il Milan è un’opzione per il mio futuro: sono stato felice”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gerard Deulofeu, classe 1994, esterno offensivo spagnolo che, al termine dell’ultima stagione, è retrocesso in Championship (la seconda serie inglese) con il Watford, ha parlato del suo futuro professionale.

Deulofeu è tornato a lanciare messaggi d’amore al Milan, club con cui ha già giocato dal gennaio al dicembre 2017 (con 4 gol in 18 gare) e che aveva già provato a riprenderlo nel gennaio 2019.

“Il Milan è una opzione per il mio futuro – ha esordito -. Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia. Anche andare in Spagna è un’opzione, così come altri club di Premier League, ma primo di tutto serve un accordo per lasciare il Watford”.

Deulofeu ha parlato anche delle sue condizioni fisiche dopo la rottura del legamento crociato rimediata nello scorso mese di febbraio: “Sto molto meglio, ho migliorato poco a poco. Voglio tornare presto ma con precauzione, non c’è fretta anche se mi manca giocare. A livello personale questa stagione è stata un disastro, è probabile che lasci il club quest’estate, proverò ad andare altrove”.

