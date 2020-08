Calciomercato Milan – Chelsea su Donnarumma: pronta la super offerta

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluigi Donnarumma ha un contratto in scadenza con il Milan al giugno 2021. Meno di un anno praticamente, e Gigio potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero. Un clamoroso epilogo che farebbe perdere ai rossoneri un bottino pazzesco, visto che parliamo di un prodotto cresciuto nel settore giovanile, oltre che di uno straordinario portiere.

Le indiscrezioni su un suo addio nel corso di questa estate non sono state particolarmente intense, ma oggi spunta una clamorosa novità. A riportarla sono i colleghi inglesi di Football Insider: “Il Chelsea ha contattato il Milan: sarebbero disposti a pagare i circa 50 milioni di euro che il Milan chiede per Gianluigi Donnarumma“.

Una cifra importante, considerando che Gigio non ha – com’è noto – nemmeno rinnovato il contratto. Un’offerta che, qualora fosse vera, potrebbe anche far vacillare lo stesso Milan. Frank Lampard è alla disperata ricerca di un portiere: Kepa, nonostante qualche anno fa fosse costato oltre 80 milioni di euro, non convince. E il Chelsea è disposto ad investire cifre importanti sul mercato, come dimostrato in queste settimane.

Il Milan è stato contattato dal Chelsea per Donnarumma, questa è la notizia di giornata. Attendiamo ulteriori conferme in merito. Ricordiamo che tra qualche giorno/settimana potrebbero iniziare i colloqui Milan-Raiola per il rinnovo di contratto.

Un rinnovo che potrebbe mettere a dura prova i rossoneri relativamente alle richieste economiche che l’agente farà. Ma del resto, o lo cede adesso (difficile, anche se i 55 milioni, o presunti tali, del Chelsea potrebbero far gola), altrimenti sei obbligato a rinnovargli il contratto a determinate cifre.

Il danno economico per il Milan, nel caso di mancato rinnovo di Donnarumma, sarebbe incalcolabile. Per questo Paolo Maldini e gli altri dirigenti lavoreranno quanto prima per discutere con Mino Raiola il prolungamento. Sono emerse indiscrezioni in queste settimane circa un rinnovo con un eventuale adeguamento economico ed eventualmente l’inserimento di una clausola rescissoria di 50 milioni di euro in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Tutte possibilità, che fin qui non trovano alcuna ufficialità, anzi. Si parla che vere e proprie novità circa il rinnovo di Gigio, seppur sia rischioso per una serie di motivi, si possano avere a stagione iniziata e a calciomercato chiuso. I tempi, causa coronavirus, sono ristretti e si sono anche allungati vista la situazione.

