Ibrahimovic, quale sarà il numero di maglia? Ecco cosa filtra dal Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è fatta per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Tra oggi e domani lo svedese sarà in Italia e firmerà il suo contratto da 7 milioni di euro fino al 2021.

Il vero giallo, però, è sul numero di maglia. Ibrahimovic indosserà la maglia numero 9 o quella numero 11. Dal Milan filtra che non è stata presa ancora una decisione in merito, e dunque Ibrahimovic deciderà quando sbarcherà in Italia. Vedremo, ma di certo la maglia numero 21 sarà una chicca per i tifosi che l’hanno acquistata. Il numero infatti sarà il 9 o l’11.

