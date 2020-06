Baiocchini: “Maldini e Ibrahimovic lasceranno il Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Manuele Baiocchini, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport‘, ha parlato del futuro di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic, rispettivamente direttore tecnico e centravanti del Milan, il cui futuro sembra essere ben lontano dal club rossonero.

“Per quanto riguarda Maldini penso che sia praticamente scontato che, quando verrà ufficializzato Ralf Rangnick, andrà via. Si è esposto due volte dicendo che Rangnick non era la persona giusta, è chiaro che se il tedesco arrivasse a svolgere il doppio ruolo Maldini non accetterebbe una situazione del genere”, le dichiarazioni di Baiocchini.

“Ibrahimovic? La scelta credo sia stata fatta, il suo contratto verrà esteso fino al 2 agosto, per quanto riguarda il futuro dalla parte di Ibrahimovic non c’è tutta questa soddisfazione, dall’altra parte sanno che rinnovare un giocatore di 39 anni a 6 milioni di euro non è il massimo. Da una parte e dall’altra non mi sembra ci sia la volontà di rinnovare, quindi Ibra lascerà il Milan”, ha concluso Baiocchini sullo svedese. QUESTE LE DICHIARAZIONI D’AMORE DI ISMAËL BENNACER PER I ROSSONERI >>>