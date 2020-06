Calciomercato Milan – Ecco Rangnick: cifre e dettagli del contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, tra dieci giorni Ralf Rangnick concluderà ufficialmente la sua avventura con il RB Lipsia e nel gruppo ‘Red Bull‘, che è a già a conoscenza del suo addio.

La separazione tra le parti avverrà dopo il 27 giugno, giorno di Augsburg-Lipsia, ultima gara della Bundesliga 2019-2020, al termine della quale Rangnick si congederà formalmente dai suoi attuali datori di lavoro.

Lo aspetta, infatti, il Milan. Presto, a fine mese, avverrà a Londra l’incontro con Gordon Singer per ratificare tutto con il Milan: Rangnick si prepara ad assumere il comando dei rossoneri e ad apportare la sua rivoluzione sul mercato.

Il fondo Elliott Management Corporation crede molto in Rangnick: per il tedesco è pronto un contratto di tre anni, fino al 30 giugno 2023, con opzione sulla quarta stagione, per un ingaggio di 5 milioni di euro netti l’anno.

Questo, ovviamente, per assumere il doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico. Almeno per il suo primo anno rossonero. Il faccia a faccia tra Rangnick e Gordon Singer porterà ad un impegno formale e vincolante.

Per l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Rangnick al Milan, però, bisognerà aspettare inizio agosto e la conclusione del campionato di Serie A, che il Diavolo porterà a termine con Stefano Pioli.

Da Spal-Milan in poi, quindi, saranno dieci finali per i rossoneri nelle quali ‘Der Professor‘ si concentrerà sui calciatori del Milan ed otterrà le indicazioni su determinati elementi della rosa in funzione della prossima stagione.

