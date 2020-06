Calciomercato Milan – Ibrahimovic, sì al Diavolo per finire la stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo Lucas Biglia, regista argentino classe 1986, e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, centrocampista italiano classe 1989, arriva il terzo ‘sì’ per il Milan.

Anche Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, ha infatti accettato la proposta della società di Via Aldo Rossi di prolungare il contratto per due mesi, luglio ed agosto 2020, rispetto la canonica scadenza del 30 giugno, per poter concludere la stagione di Serie A con i ranghi al completo.

Un sì scontato, quello di Ibrahimovic, in fase di recupero dopo l’infortunio al polpaccio del ginocchio destro. In attesa, magari, che arrivi un prolungamento anche per tutta la stagione 2020-2021 … IL DIAVOLO, INTANTO, PENSA A COME POTER RINFORZARE IL CENTROCAMPO IN ESTATE … VAI ALLA NEWS >>>