Calciomercato Milan – Rinforzo a centrocampo: Roca o Bakayoko

MERCATO MILAN – In vista della sessione di mercato, il Milan sta iniziando a monitorare diverse situazioni per rinforzare la mediana. Come riportato da Tuttosport questa mattina, il primo nome è quello di Marc Roca dell’Espanyol, classe 1996 che in stagione ha totalizzato ben 33 gare tra Liga, Europa League e Coppa del Re, segnando 2 gol e fornendo 3 assist per i compagni.

Il secondo nome, decisamente più noto al pubblico rossonero, è quello di Tiémoué Bakayoko che non sarà riscattato dal Monaco e non rientra nei piani del Chelsea. Da superare l’ostacolo ingaggio (ai Blues percepisce 7 milioni a stagione). Entrambi sarebbero considerati acquisti complementari a Bennacer e non eventuali sostituti. L’algerino, per tanto, non è in vendita. Intanto, si aggiunge una nuova pretendente a Dominik Szoboszlai: ecco di chi si tratta>>>

