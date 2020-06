Calciomercato Milan – Anche il Napoli su Szoboszlai

CALCIOMERCATO MILAN– Dominik Szoboszlai è un obiettivo del Milan per il centrocampo. Il suo nome è da settimane tra i profili accostati ai rossoneri. Il cartellino è di proprietà del Red Bull Salisburgo, con cui ha un contratto fino al giugno 2022. Ma non c’è solo il Milan sulle sue tracce.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, ci sarebbe anche il Napoli su Szoboszlai. Il centrocampista classe 2000 è nel mirino di moltissimi club europei, e dunque non stupisce che ci siano anche gli azzurri. Non sembra un profilo prioritario per il Napoli, però osserva.

Non è da escludere che ci possa essere un’asta per Szoboszlai. Anzi, è molto probabile. Secondo le ultime indiscrezioni, la base d’asta è di almeno 20 milioni di euro. Una cifra minima di partenza, che potrebbe anche raddoppiare se ci fossero tanti club concretamente interessati.

