Calciomercato Milan – Di Marzio: “Donnarumma vuole restare”

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver chiarito le ultime sul futuro di Ibrahimovic e Rangnick, Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma. Gigio ha un contratto fino alla prossima stagione con il Milan, dunque presto si dovrà risolvere la questione rinnovo con Mino Raiola. Cessione o rinnovo entro la prossima sessione di calciomercato.

“Il Milan dovrà fare di tutto per cercare di rinnovargli il contratto a breve. Gigio ha il cuore rossonero, fosse per lui rimarrebbe. Ma devono esserci condizioni e presupposti perché questo possa accadere, non solo economici ma anche legati al progetto tecnico”.

Mino Raiola ha sempre messo in discussione il progetto del Milan, già ai tempi della gestione cinese. Ed in tal senso l’agente vuole certezze per il proprio assistito. Ancora Gianluca Di Marzio, ha annunciato una novità: “Sicuramente nelle settimane prossime Gigio, attraverso il suo agente Mino Raiola, avrà un contatto col Milan“.

