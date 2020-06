Classifica CIES – Donnarumma vale meno di Meret e Pau Lopez

NEWS MILAN – Dalla classifica CIES (Centre International d’Etude du Sport) relativa esclusivamente ai portieri più costosi del mondo emerge un dato per certi versi clamoroso. Gianluigi Donnarumma non solo è fuori dalla TOP 10 (si trova all’11° posto) ma vale anche meno di Pau Lopez (portiere della Roma) e Alex Meret (Napoli).

Con tutto il rispetto per i due portieri sopracitati, Gigio è certamente superiore sotto molti punti di vista. Le prestazioni in campo lo dimostrano. Del resto parliamo di un portiere che ha esordito con il Milan nell’ottobre 2015 (aveva 16 anni e 8 mesi) e di lì a poco si sarebbe preso la titolarità indiscussa contro colleghi ben più esperti di lui. Donnarumma ha quasi 200 presenze con la maglia rossonera, oltre che essere il titolare indiscusso dell’Italia.

Ecco la classifica CIES completa con le valutazioni:

1) Ederson (86,8 milioni)

2) Alisson (84,2)

3) Kepa (60)

4) Oblak (52,7)

5) Ter Stegen (50,2)

6) Courtois (47,5)

7) De Gea (47,3)

8) Pickford (45,2)

9) Pau Lopez (37,9)

10) Meret (35,7)

11) Donnarumma (35,2)

Ma l’algoritmo dell’Osservatorio sul calcio internazionale pare non considerare certi parametri, ed ha assegnato a Donnarumma un valore di appena 35,2 milioni di euro. Per carità, la cifra è alta, ma se paragonata agli altri è davvero bassa, troppo bassa. Ricordiamo che il Chelsea pagò Kepa Arrizabalaga (classe 1994, cinque anni più ‘anziano’ di Donnarumma) ben 80 milioni di euro. Soldi tutt’altro che ripagati visto le prestazioni scadenti dello spagnolo con la maglia Blues.

Insomma, ci allontaniamo completamente dalla valutazione emersa dall’algoritmo CIES, perché Donnarumma non può valere così poco e non può nemmeno essere così dietro rispetto ad altri suoi colleghi. Rispettiamo la classifica, ma non la convidiamo affatto, anzi.

Non è un caso che, già per i colleghi di Transfermark, il valore di Gigio sia di 50 milioni di euro. Poi ricordiamo che la valutazione fatta da algoritmi non ha lo stesso valore del prezzo di mercato, che varia in base a tanti parametri. Anzitutto il contratto, che Donnarumma con il Milan ha fino al giugno 2021 e del quale prestissimo si tornerà a discutere.

