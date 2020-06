Calciomercato Milan – Di Marzio: “Le novità su Ibrahimovic e Rangnick”

CALCIOMERCATO MILAN – È possibile una permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan la prossima stagione? E Ralf Rangnick cosa farà? Ecco le ultimissime novità dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che nel corso di ‘Sky Sport 24’ ha fatto il punto in casa rossonera sui temi di attualità.

Anzitutto su Ibrahimovic, ha dichiarato: “Secondo me non ha ancora deciso. Intanto deve recuperare dall’infortunio, poi vedrà anche quale sarà il finale di stagione con il Milan. Dovrà parlerà con Gazidis, mi risulta che Rangnick non abbia posto veti nei confronti di Ibrahimovic. Starà alla filosofia della società e alle idee Ibrahimovic capire se si possono ancora coniugarsi”

Un futuro di Ibra al Monza di Berlusconi e Galliani? Secca la risposta di Di Marzio: “Credo che se deciderà di rimanere in Italia vorrà almeno restare in Serie A, altrimenti tornare in Svezia all’Hammarby“.

E su Ralf Rangnick? Perché non è ancora arrivato l’annuncio? “Scelte così delicate rischierebbero di destabilizzare ancora di più l’ambiente. Si cerca di proteggere il lavoro di Pioli, ci sta che la società metta in stand-by i contatti che sicuramente sono avviati, Pioli non è stupido e lo sa. È giusto che l’allenatore faccia il suo lavoro nella maniera più serena possibile”.

Perché il Milan non ha ancora incontrato Rangnick per definire tutto? La risposta di Gianluca Di Marzio: “Hanno evitato di incontrarsi in questa fase, sia perchè è difficile viaggiare all’estero, sia perchè ricomincia il campionato e Pioli deve poter lavorare sereno. A quanto so, però, i contatti sono comunque proseguiti tra le parti e resta il candidato numero per la panchina del Milan. So che lo stesso Rangnick, nel caso andrà in porto la trattativa con il Diavolo, si vorrebbe circondare di uno staff di italiani“. E in tutto questo, ci chiediamo noi, siamo certi che non ci sia spazio per Paolo Maldini? Dalle numerose indiscrezioni di questi mesi pare di no, ma mai dire mai.

