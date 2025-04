Allenatore Milan, Sarri in risalita? Se dovesse arrivare D'Amico...

Allenatore Milan, Sarri torna in corsa? Secondo 'La Repubblica' si, nel caso in cui i rossoneri dovessero scegliere D'Amico. Le ultime

Milan, D'Amico in pole. Con lui arriva Sarri in panchina? Le ultime novità

Dopo aver scartato l’ipotesi che portava a Fabio Paratici, secondo quanto riportato da 'La Repubblica', il Milan starebbe riflettendo su Tony D’Amico dell’Atalanta per il ruolo da direttore sportivo. Per il quotidiano, ad oggi, sarebbe il favorito. Con l’eventuale arrivo del dirigente nerazzurro, potrebbero salire le quotazioni di Maurizio Sarri per essere il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico italiano sarebbe già contattato questo inverno per prendere il posto di Fonseca con un rifiuto dello stesso Sarri. Vedremo quali saranno i piani futuri del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao: si torna alle basi? Un indizio per Theo. Parole importanti per Jovic>>>