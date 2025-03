Impallomeni: “Sarri? Non lo vedrei bene al Milan. E su Conte dico che…”

Intervenuto su Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Maurizio Sarri , tecnico accostato anche alla panchina del Milan : "Per me non medierà sulla grandezza del club. E' un ottimo allenatore che sta soffrendo senza lavoro. Credo che possa tornare in pista, lo vedrei bene a Bergamo, Firenze, non a Milano, alla Roma. Sarri ha bisogno di avere un'aderenza con l'ambiente importante. A Torino ha sofferto proprio il contesto".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sul futuro di Antonio Conte, allenatore del Napoli, anche lui accostato alla panchina rossonera: "Per me servono almeno 3-4 colpi, anche non vincendo può rimanere ancora ma servono garanzie. Altrimenti ADL dovrà trovare un altro allenatore. Poi vedremo però cosa farà la Juve, se rimarrà Giuntoli o come si muoverà Elkann. Ma per me il mercato di gennaio ha segnato una ferita profonda che è difficilmente sanabile".