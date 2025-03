Milan, quali sarebbero gli obiettivi di mercato con Paratici? Ecco la lista

La stagione non è ancora conclusa ma già si guarda al futuro. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione, stavolta tra le scrivanie, e continua la caccia al nuovo direttore sportivo. Tra i tanti profili che sono stati accostati ai rossoneri in questi giorni ce n'è uno che avanza sempre più velocemente: parliamo di Fabio Paratici . A tal proposito, Calciomercato.com ha riflettuto sui cambiamenti che porterebbe l'ormai ex dirigente della Juventus , stilando una lista dei possibili obiettivi di mercato.

Da Ricci a Bonny

Nonostante la squalifica che lo ha tenuto fermo ai box per tanti mesi, Fabio Paratici ha continuato a osservare tanti profili molto interessanti. In Italia, in particolar modo, il dirigente ha mantenuto gli occhi su due giocatori del Parma, tanto da essere presente ad alcune sfide dei Ducali. I nomi in questione sono quelli del centrocampista Simon Sohm e dell'attaccante Ange-Yoan Bonny. Tutto qui? No, poiché Paratici potrebbe anche accelerare nelle trattativa tra Milan e Torino per Samuele Ricci. I rapporti con gli agenti del nazionale italiano sono ottimi e questo potrebbe diventare, assieme al gradimento del ragazzo, un tassello fondamentale per la definitiva fumata bianca in estate.