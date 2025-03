De Paola: “Al Milan ci sono due padroni. Ibra il passo falso di Cardinale”

Sulla scelta di Zlatan Ibrahimovic: "Stiamo assistendo a quello che non si può dire, perché questa è veramente la fase più delicata in cui tu hai comunque Eliot che qualche spiegazione o qualche rendiconto su quello che sa sta succedendo lo vuole. E dall'altra parte diciamo il passo falso di Cardinale si chiama ovviamente Ibrahimovic. Ma questo chiarimento deve avvenire, non si può raccontare. Deve avvenire perché se noi andiamo a vedere i capitomboli che ha fatto Ibrahimovic all'interno di questa stagione, che non riguardano soltanto la prima squadra, ma riguardano proprio per il fatto io sono il boss, di questa specie di potere che gli ha dato senza scrittura Cardinale, lui è intervenuto su tutto, su tutto, a tutti livelli del Milan. Anche la squadra B (Milan Futuro, ndr), tant'è vero che stava andando su quello. Sta per diventare un altro fiasco clamoroso".