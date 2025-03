Milan, la sfida di Conceicao: Champions e Coppa Italia per guadagnarsi il futuro

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, replicare un percorso simile in Italia, però, sarà tutt’altro che semplice. Il Milan si gioca tutto nelle prossime settimane, con l’obiettivo di centrare il quarto posto e tenere viva la corsa in Coppa Italia. Le recenti vittorie in rimonta contro Lecce e Como hanno mostrato segnali di crescita fisica e mentale, elementi fondamentali per affrontare al meglio il rush finale.

Sprint finale: il punto di forza delle squadre di Conceição — Se c’è una certezza nella carriera di Conceicao, è la capacità delle sue squadre di mantenere alta l’intensità fino alla fine della stagione. Nei tre campionati vinti con il Porto (2017-18, 2019-20 e 2021-22), così come nelle altre stagioni, il tecnico lusitano ha sempre raccolto almeno 22 punti nelle ultime nove giornate, senza mai peggiorare la propria posizione in classifica.

Non solo: in quattro delle sue sette stagioni in Portogallo è riuscito anche a conquistare la Coppa nazionale, dimostrando che le sue squadre sanno gestire la pressione e mantenere la lucidità nei momenti decisivi. Al Milan, senza le coppe europee, Conceição avrà più tempo per lavorare con il gruppo, un vantaggio che potrebbe rivelarsi determinante.

Derby e Champions: Conceição si gioca il futuro — Il vero banco di prova per il tecnico portoghese sarà la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Due derby infuocati che potrebbero influenzare non solo la corsa alla finale, ma anche il destino di Conceição sulla panchina rossonera. Superare i nerazzurri significherebbe non solo avvicinarsi a un altro trofeo, ma anche dimostrare alla dirigenza di poter reggere la pressione dei grandi appuntamenti.

Intanto, le voci di mercato non aiutano. Conceição si è già lamentato pubblicamente del continuo accostamento di nuovi allenatori al Milan, da Allegri ad altri candidati. Ma l’unica risposta possibile è il campo. Il tecnico portoghese ha già vinto un trofeo con i rossoneri (la Supercoppa) e ha la possibilità di chiudere la stagione con un altro successo e con la qualificazione in Champions.

Anche se non dovesse essere confermato, difficilmente qualcuno potrà attribuirgli l'intera responsabilità di un eventuale fallimento. Ma per scacciare i fantasmi del passato e conquistarsi il futuro, c'è solo una strada: vincere.