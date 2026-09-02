Gli ultimi giorni e minuti della sessione estiva di calciomercato di solito regalano sempre colpi di scena e alcuni stravolgimenti inattesi. Anche quest'anno per il Milan è stato così. Tra esuberi rimasti a Milanello e trattative lampo chiuse alla fine, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto fare il punto della situazione parlando delle due operazioni più rilevanti della giornata: il caso Tomori e il caso Fofana.

Milan, le parole id moretto su Tomori e Fofana

"In mattinata si era parlato di Fulham che però aveva già bloccato un altro giocatore, il difensore centrale dell'Elche. Tomori stava cercando una soluzione in uscita perché è stato messo alla porta dal Milan ma questa soluzione non è arrivata. Vedremo se in qualche altro mercato particolare, al di là di quello europeo, in questi giorni ci sarà spazio. Però a oggi Tomori resta ed è stato reintegrato"

La parabola diha riservato il finale più clamoroso di tutti. Messo alla porta dall'allenatore e dalla società, il difensore inglese era la ricerca di una nuova sistemazione, ma nessuna pista è andata a buon fine. Si era parlato nelle ultime ore dell'insistenza delche però ha deciso poi di virare su un altro difensore. Senza delle offerte, il calciatore rimasto a Milanello ma è qui che arriva la svolta: la società ha deciso di reintegrarlo nella rosa e metterlo a disposizione di Amorim:

Operazione lampo, invece, per Fofana, che saluta temporaneamente Milanello in direzione Spagna con la formula del prestito secco. Il francese sembrava ormai destinato a far ritorno in Francia alla corte del Lione, ma clamorosamente è saltato tutto sul più bello per una mancata intesa sulla suddivisione dello stipendio. Alla disperata ricerca di un mediano, il Siviglia si è inserita all'ultimo trovando subito la fumata bianca:

"Youssouf Fofana è andato in prestito secco al Siviglia con un'operazione veramente lampo. Il Siviglia era disperato: stava cercando in tutti i modi un centrocampista centrale per coprire quella zona di campo. Per Fofana è saltata a sorpresa l'opzione Lione con cui sembrava tutto fatto per una questione di suddivisione salariale: ed ecco che il Siviglia all'ultimo secondo lo prende e lo ufficializza"