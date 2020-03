Calciomercato Milan – Ora Bonaventura può scegliere il proprio futuro

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha parlato di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista originario di San Severino Marche, al Milan dalla stagione 2014-2015 il quale, molto probabilmente, non rinnoverà il contratto con il club di Via Aldo Rossi in scadenza il prossimo 30 giugno.

Lui, Bonaventura, vorrebbe rimanere al Milan e prolungare il proprio legame con il Diavolo; l’amministratore delegato del club rossonero, Ivan Gazidis, ha però altre idee e, pertanto, sarà molto difficile che il numero 5 resti al Milan anche nella prossima stagione. Di fatto, Jack è sul mercato e sarà presto uno dei parametri zero più appetibili in Italia.

Inizialmente arrivò al Milan firmando un contratto da un milione di euro netto a stagione; poi, nel gennaio 2017, con l’allora A.D. Adriano Galliani, rinnovò, assistito dal suo agente Mino Raiola, fino, appunto, al 2020 raddoppiando il proprio stipendio e portandolo a 2 milioni di euro netti l’anno. Chi lo vorrà, dunque, dovrà offrirgli un ingaggio superiore.

Sono tre le squadre, nel nostro campionato, che stanno cercando con maggiore insistenza Bonaventura: si tratta della Lazio, indubbiamente il club più interessato, poi il Napoli del suo ex allenatore Gennaro Gattuso e l’ambiziosa Fiorentina di Rocco Commisso. Sullo sfondo anche la Roma, in attesa, però, del cambio di proprietà e l’arrivo di Dan Friedkin al posto di James Pallotta.

Per il quotidiano torinese a pesare sul mancato rinnovo di Bonaventura con il Milan, oltre al fattore età, ci sono altri due fattori: il primo è il rapporto non idilliaco tra Raiola e Gazidis (ed ecco perché sarà difficile intavolare trattative anche per i rinnovi di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic); il secondo è lo storico, impressionante, di infortuni traumatici e muscolari del ragazzo nella sua avventura rossonera. A proposito di Ibra, ECCO UN IMPORTANTE RETROSCENA >>>

