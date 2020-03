Ibrahimovic, continuano i contatti tra Boban e lo svedese

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, in queste settimane Ibrahimovic dovrà decidere cosa fare della sua carriera. Secondo la rosea si sente spesso con Zvonimir Boban, che ha spiegato come la proprietà abbia contattato Ralf Rangnick senza informare i manager dell’area tecnica.

Considerando che l’ex Manchester United è arrivato al Milan soprattutto per il corteggiamento del croato e di Maldini, è chiaro che Ibra sia quantomeno perplesso. Non ha bisogno di soldi o di fama, ma di un progetto che almeno per il momento sembra essere congelato. Intanto il Milan è su un calciatore molto importante del calcio tedesco, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android