Calciomercato Milan – Roma e Fiorentina pensano al colpo Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN – Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista che milita nel Milan dalla stagione 2014-2015, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, come ormai piuttosto evidente, non rinnoverà il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Mino Raiola, agente di Bonaventura, si sta già muovendo, da tempo, per trovare una nuova sistemazione a Bonaventura, il quale, in sei stagioni al Milan, ha finora giocato 172 gare e segnato 35 gol tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e finali di Supercoppa Italiana.

Bonaventura piace a Napoli, Lazio, Juventus ma, a quanto sembra, sarebbero la Roma e la Fiorentina le squadre in pole position per il numero 5 rossonero originario di San Severino Marche. I giallorossi, vicini al cambio di proprietà, potrebbero partire da Bonaventura per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico portoghese Paulo Fonseca.

I viola, invece, vorrebbero ripartire, nella prossima stagione, con un forte nucleo di calciatori italiani per dare un’identità alla squadra. Quella di Bonaventura potrebbe, però, non essere l’unica partenza eccellente dal Milan: per tutte le altre news, continua a leggere >>>

