Calciomercato Milan – Agente di Laxalt in sede: può andare in Spagna

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, a ‘Casa Milan‘, sede del club rossonero in Via Aldo Rossi, si è presentato, per un colloquio con la dirigenza milanista, Vincent Casella, procuratore di Diego Laxalt, esterno mancino uruguaiano classe 1993 che, in questa prima parte di stagione, sta giocando in prestito nella fila del Torino.

Inizialmente si è pensato che Laxalt potesse far rientro al Milan, da questa sessione invernale di calciomercato, per prendere il posto del partente Ricardo Rodríguez, conteso da Fenerbahçe e PSV Eindhoven. In realtà, come rivelato da ‘Sky Sport‘, l’agente di Laxalt è stato in sede al Milan per verificare la possibilità di cedere, sin da ora, il proprio assistito in Spagna, dove ha varie richieste.

Intanto, in casa rossonera, c’è una nuova idea per quanto riguarda gli esterni offensivi: per le ultime news di mercato, continua a leggere >>>

