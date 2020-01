Calciomercato Milan – Laxalt, possibile ritorno se va via Ricardo Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, potrebbe esserci un inaspettato ritorno in casa rossonera.

Maldini e Boban, infatti, avrebbero parlato nelle ultime ore con Vincent Casella, agente di Diego Laxalt. Il terzino è attualmente in prestito al Torino, ma le sue prestazioni non stanno convincendo Walter Mazzarri: per questo motivo Laxalt potrebbe tornare al Milan nel mercato di gennaio, nel caso in cui andasse via Ricardo Rodriguez. A proposito di terzini, ecco un nome nuovo per la fascia destra, continua a leggere >>>

