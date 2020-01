Calciomercato Milan – Si pensa a Dumfries per la fascia destra

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Psv sta cercando di accelerare per Ricardo Rodriguez, con le parti che stanno lavorando per raggiungere un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Stando però alle ultime indiscrezioni, il Milan starebbe cercando di strappare un’opzione o quantomeno una corsia preferenziale in estate per Denzel Dumfries, terzino destro e capitano del Psv. Classe 1996, il calciatore ha già esordito con la Nazionale maggiore olandese. Intanto è sempre viva l’ipotesi di uno scambio tra Milan e Inter, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android