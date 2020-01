Calciomercato Milan – Vecino-Kessie, si valuta lo scambio con l’Inter

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, mancano due settimane alla fine del mercato, ma il Milan continua a lavorare per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa dopo gli arrivi di Ibrahimovic e Kjaer. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio tra Kessie e Politano, con l’attaccante che però alla fine è andato alla Roma, ma non è escluso che non ci possa essere comunque uno scambio con l’Inter

Secondo il quotidiano torinese, infatti, i due club starebbero pensando a uno scambio tra Kessie e Vecino, con l’interista che sembra essere finito ai margini del progetto di Conte. Al di là comunque delle voci, è difficile che questo doppio trasferimento si possa realizzare, perchè i due calciatori hanno valutazioni differenti sul mercato: i rossoneri vorrebbero circa 25 milioni per la cessione dell’ivoriano, mentre i nerazzurri circa 13 da quella dell’ex Fiorentina.

A livello di ingaggio sarebbe invece più facile trovare la quadra, considerando che lo stipendio dei due calciatori è molto simile (Kessie percepisce 2 milioni più bonus, mentre Vecino 2,5). Come detto, difficile in questo momento ipotizzare una fumata bianca, ma non sono esclusi colpi di scena, soprattutto in questo mercato. Da monitorare anche la situazione di Suso, su cui sembra esserci un forte interessamento da parte del Siviglia.

