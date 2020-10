VIDEO – Europa League, Rio Ave-Milan: la gara vista sui social | News

Europa League, Rio Ave-Milan: Top e Flop della partita

RIO AVE-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – È terminato il match Rio Ave-Milan, playoff di Europa League che si è svolto a Vila do Conde, in Portogallo. Ecco come è stata vissuta la gara dei ragazzi di Stefano Pioli dai tifosi rossoneri sui principali social network.

Di seguito il nostro consueto video (in alto) post-partita con le reazioni più significative di chi ha il Milan nel cuore e nel profondo dell’anima.

La sfida infinita, 2-2 tra tempi regolamentari e supplementari, con il Milan che la riacciuffa al 120′. Poi servono 24 rigori per decretare il vincitore: passano i rossoneri, che volano ai gironi d’Europa League. Emozioni incredibili.

