Milan-Parma 2-2: le migliori immagini della partita di ‘San Siro’

MILAN-PARMA ULTIME VIDEO NEWS – Grazie alla doppietta di Theo Hernández il Milan di Stefano Pioli ha pareggiato, 2-2, a ‘San Siro‘ contro il Parma di Fabio Liverani. La staffilata del terzino sinistro francese, al 92′, ha evitato la beffa per il Diavolo e la prima sconfitta stagionale in Serie A. Rivediamo la partita in un minuto con le migliori immagini in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.