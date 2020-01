Milan-Sampdoria, la probabile formazione rossonera: Piatek titolare

VIDEO MILAN – Il polacco Krzysztof Piatek guiderà l’attacco rossonero oggi pomeriggio in Milan-Sampdoria a ‘San Siro‘. Ci sarà spazio a gara in corso per Zlatan Ibrahimovic. Possibili novità anche in difesa, con Davide Calabria per Andrea Conti, e centrocampo, con il bosniaco Rade Krunić favorito su Franck Kessié e Lucas Paquetá. Vediamo la probabile formazione rossonera in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android