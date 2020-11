Napoli-Milan, la probabile formazione di Gattuso | VIDEO

Napoli-Milan, la formazione di Gattuso

ULTIME NOTIZIE VIDEO NAPOLI MILAN – Subito big-match per un Milan che, dopo la sosta delle nazionali, dovrà affrontare la difficile trasferta di Napoli. I rossoneri hanno a che fare con le positività dell’allenatore Stefano Pioli e del vice Giacomo Murelli. I partenopei non stanno di certo meglio e devono contare diverse assenze. Non ci sarà l’ex Tiemoué Bakayoko causa infortunio, così come Victor Osimhen, ma mancheranno anche Elseid Hysaj e David Ospina. Una situazione che spingerà Gennaro Gattuso ad un ritorno al passato al 4-3-3. Questa la probabile formazione. Ecco invece la probabile formazione rossonera >>>