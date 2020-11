Probabile Formazione Milan, prossima partita: Napoli-Milan | Serie A News

Probabile formazione Milan

CALCIO NEWS – La probabile formazione del Milan, aggiornata in tempo reale, in vista della prossima partita di Serie A: Napoli-Milan. Le ultime di oggi. (Articolo in costante aggiornamento)

QUI MILAN – Stefano Pioli (così come il suo vice) è positivo al Coronavirus e non sarà in panchina nella sfida del San Paolo. Al suo posto Daniele Bonera, collaboratore tecnico dell’allenatore rossonero. I dubbi sono concentrati sulla trequarti. A sinistra, in particolare, ballottaggio tra Ante Rebic e Rafael Leao. Il croato si è allenato tutta la settimana a Milanello e ha recuperato dall’infortunio al gomito, mentre il portoghese ha giocato con il Portogallo Under 21. Questo il probabile undici titolare:

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli

QUI NAPOLI – Indisponibile Bakayoko, grande ex dell’incontro con Gennaro Gattuso, restano da valutare le condizioni di Osimhen, infortunatosi con la nazionale nigeriana. Senza di lui, l’ex allenatore del Milan potrebbe anche cambiare modulo. Per ora resta però il 4231.

FORMAZIONE NAPOLI : (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV? CLICCA QUI



LE PROSSIME PARTITE DEL MILAN, IL CALENDARIO

CALENDARIO EUROPA LEAGUE E PROSSIMO TURNO

Milan, formazione tipo e… mercato

Portiere e difensori

L’undici titolare di Pioli ricalca praticamente in toto la formazione ufficiale della scorsa stagione di Serie A. O almeno quella vista dopo il lockdown. In porta non ci sono discussioni, il titolare inamovibile è Gigio Donnarumma. Confermata al momento la linea a 4 di difesa, tre giocatori sono sicuri della maglia: Theo Hernandez a sinistra e la coppia di centrali composta da Romagnoli e Kjaer. Sembra aver spazzato via ogni dubbio, invece, Davide Calabria. Il suo inizio sprint ha relegato nel ruolo di riserva sia Conti che il nuovo arrivato Kalulu. Ma soprattutto, Diogo Dalot. Il portoghese in questo momento è la prima alternativa sia a destra che a sinistra. In attesa del rientro di Musacchio, Gabbia e Duarte rimangono le riserve, ma possibile che a gennaio arrivi un altro centrale difensivo.

Centrocampo

I due mediani davanti alla difesa restano Kessie e Bennacer, motorini instancabili con caratteristiche diverse e complementari. Più fosforo l’algerino, più muscoli l’ivoriano. Per il momento, Tonali parte leggermente dietro nelle gerarchie. Pobega è andato via in prestito, per cui il quarto è Rade Krunic.

Attacco

L’infortunio di Ante Rebic al gomito e l’esplosio di Rafael Leao ha mischiato le carte sulla trequarti. Il croato sembrava potesse essere un titolare inamovibile, ma il portoghese – ad oggi – è più di un insidia. Al centro è impossibile rinunciare a Calhanoglu, ma attenzione all’evoluzione (positiva o negativa) delle trattative per il suo rinnovo del contratto. Le quotazioni di Brahim Diaz potrebbero impennarsi, visto anche il buon inizio di stagione. Sulla destra, invece, Saelemaekers sembra avanti nel ballottaggio con Castillejo, irriconoscibile rispetto all’anno scorso. Ibrahimovic è un mostro, ma occorrerà ragionare su un vice da affiancargli: per ora Lorenzo Colombo non ha trovato grande spazio e potrebbe partire in prestito.