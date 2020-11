Lille-Milan, ecco i convocati di Bonera per il match | Europa League News

Lille-Milan di Europa League: i convocati di Bonera

LILLE-MILAN ULTIME NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero, ha diramato l’elenco dei convocati per Lille-Milan. La gara, in programma domani pomeriggio alle ore 18:55, è valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League.

Come noto, è assente Zlatan Ibrahimović, stella del Milan, per via della sua lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Nell’elenco del Diavolo per la trasferta europea in Francia non figurano neanche altri due infortunati, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão. Ecco, dunque, i convocati rossoneri per Lille-Milan di Europa League allo stadio ‘Pierre Mauroy‘.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebić.

