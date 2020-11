Buone notizie per Saelemaekers: ecco quando può rientrare | Milan News

Milan, recupero lampo per Saelemaekers?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers, classe 1999, si è infortunato in occasione di Napoli-Milan 1-3 allo stadio ‘San Paolo‘. L’esterno destro belga, che ha svolto la risonanza magnetica lunedì insieme a Zlatan Ibrahimović, ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Tutta colpa del duro intervento dell’ex rossonero Tiémoué Bakayoko (il fallo della prima ammonizione per il centrocampista francese) sull’ex laterale dell’Anderlecht. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, però, la distorsione alla caviglia di Saelemaekers non preoccupa più di tanto.

Il numero 56 rossonero potrebbe tornare in campo anche nel giro di una sola settimana.