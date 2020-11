Conferenza Lille-Milan, Bonera e Bennacer in diretta | Europa League LIVE NEWS

Lille-Milan di Europa League: le parole della vigilia

Su Ibrahimovic: “Già lunedì era carico per tornare al più presto possibile. Non è una novità, è quello che lo contraddistingue. E’ un grande atleta e un grande uomo pronto a recuperare il prima possibile”.

Sul doppio impegno da affrontare: “Il fatto di giocare ogni tre giorni è una costante che arriva da maggio. Credo non sia un problema. Il fatto di avere una rosa di alto livello permette di cambiare i giocatori, anche ora abbiamo diversi infortunati.. La cosa importante è lo spirito, che si visto a Napoli e nelle precedenti partite”.

Sulla vittoria di Napoli: “Vincere aiuta il morale di tutti. Affrontiamo una squadra che ci ha messo in difficoltà ed è prima in classifica. Abbiamo commesso degli errori. Domani cercheremo di non farli e di vincere la partita”.

Termina la conferenza stampa di Bennacer. Ora Parla Bonera.

Sulla sconfitta dell’andata e sulla partita di domani: “Sì ovviamente è stata una sconfitta difficile e abbiamo sofferto. Abbiamo lavorato su cosa non ha funzionato e cerchiamo di vincere domani”.

Sulla sua crescita dal suo arrivo e su Ibra: “Sono contento perchè sto giocando e perchè sto imparando tanto. Ero un giocatore diverso e sto imparando tante cose. E’ certo che Ibrahimovic mi fa diventare un giocatore migliore: lui chiede sempre la perfezione durante l’allenamento e durante la partita. Parla tanto e così mi fa crescere”.

Sul suo ritorno in Francia: “E’ sempre un piacere tornare in Francia e giocare in una grande squadra contro il Lille e soprattutto venirci a giocare contro il Milan. Questo dimostra il lavoro che ho fatto in questi mesi”.

Sulla clausola rescissoria e il suo futuro: “Non penso al valore della mia clausola e penso al campo. Sto bene al Milan e mi sento. Io lavoro sul campo”.

Sulla partita di andata contro il Lille: “C’è voglia di riscattare la partita dell’andata. Quando perdi una partita, al ritorno c’è la voglia di riscattarsi. Stiamo facendo tutto per vincere”.

Sulla vittoria di Napoli: “Abbiamo vinto da squadra. Era una partita difficile ma eravamo tutti insieme e questo spirito ha permesso di portare a casa la vittoria”.

Inizia la conferenza. Parla Bennacer

Quasi tutto pronto, a Milanello, per la diretta della conferenza stampa di Bonera e Bennacer per Lille-Milan di Europa League.

La sfida Lille-Milan di domani pomeriggio, ore 18:55, sarà diretta dall’inglese Craig Pawson. Ecco tutta la squadra arbitrale.

La gara di ‘andata’, disputatasi a ‘San Siro‘ lo scorso giovedì 5 novembre 2020, è terminata 0-3 per i mastini del Lille. Tripletta dello scatenato fantasista turco Yusuf Yazici. Il quale, per giunta, è un obiettivo di calciomercato del Diavolo.

Lille e Milan arrivano all’appuntamento di domani rispettivamente al primo ed al secondo posto del Gruppo H. Sono 7 i punti dei francesi, allenati da Christophe Galtier; sono 6, invece, i punti dei rossoneri.

CONFERENZA LILLE-MILAN – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a Milanello dove, tra poco, andrà in scena la conferenza stampa di Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero, e Ismaël Bennacer, centrocampista del Diavolo. Bonera e Bennacer presenteranno i temi principali di Lille-Milan, gara in programma domani alle ore 18:55 allo stadio ‘Pierre Mauroy‘ e valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta dalla conferenza di Bonera e Bennacer.

