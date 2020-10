Milan in Europa League: girone, calendario e classifica

Europa League, il calendario del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto per Celtic-Milan, match d’esordio di Europa League per i rossoneri. Il club, dopo la rinuncia dello scorso anno causa Fair Play Finanziario, ritorna nella competizione con tanta voglia di fare bene. L’Europa League infatti, come ricordato anche da Stefano Pioli, rappresenta una possibile porta d’accesso per la Champions League, vero e proprio obiettivo da ormai svariati anni. Per arrivare alle partite che contano, però, ci sarà da superare un girone abbastanza insidioso che vede il Diavolo contro squadre del calibro di Celtic, Sparta Praga e Lille. Questo il calendario del Milan in Europa League:

22 ottobre, ore 21: Celtic – Milan;

29 ottobre, ore 18:55: Milan – Sparta Praga;

5 novembre, ore 21:00: Milan – Lille;

26 novembre, ore 18:55: Lille – Milan;

3 dicembre, ore 18:55: Milan – Celtic;

10 dicembre, ore 21:00: Sparta Praga – Milan.

