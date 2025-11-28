Milan, guarda Calabria: gol da attaccante vero in Europa League | VIDEO

L'ex terzino e capitano del Milan Davide Calabria ha segnato un grande gol in Europa League con la maglia del Panathinaikos contro lo Sturm Graz

Davide Calabria decisivo nella sfida di Europa League tra Panathinaikos e Sturm Graz. Non in difesa, ma in attacco. Il terzino ex Milan ha segnato il suo primo gol con la maglia del club greco che corrisponde anche al suo primo gol europeo in carriera. Con la maglia del Milan, infatti, Calabria non è mai riuscito a segnare in Europa.