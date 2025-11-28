Milan, guarda Calabria: gol da attaccante vero in Europa League | VIDEO

Pianeta Milan
Calabria che show in Europa League: l’ex capitano del Milan segna un eurogol | VIDEO

L'ex terzino e capitano del Milan Davide Calabria ha segnato un grande gol in Europa League con la maglia del Panathinaikos contro lo Sturm Graz
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Davide Calabria decisivo nella sfida di Europa League tra Panathinaikos e Sturm Graz. Non in difesa, ma in attacco. Il terzino ex Milan ha segnato il suo primo gol con la maglia del club greco che corrisponde anche al suo primo gol europeo in carriera. Con la maglia del Milan, infatti, Calabria non è mai riuscito a segnare in Europa.

Dopo avere lasciato i rossoneri a gennaio, Calabria ha giocato con il Bologna di Vincenzo Italiano lasciando però a fine stagione al termine del suo contratto. Passato al Panathinaikos ha avuto l'occasione di giocare ancora in Europa. Ecco il video del gol da X.

Una rete molto bella da esterno d'attacco: un grande sombrero per saltare il difensore e poi tiro di esterno a battere il portiere avversario. Un gol molto bello e anche decisivo: il Panathinaikos ha vinto per 2-1 contro lo Sturm Graz grazie proprio al gol dell'ex Milan al 74esimo.

