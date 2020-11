Napoli – Osimhen, esami a Villa Stuart: i risultati ufficiali / News

Napoli, brutte notizie per Osimhen

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Victor Osimhen, attaccante del Napoli, si è sottoposto oggi ad alcuni accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio alla spalla. Gli esami hanno confermato quanto si ipotizzava nei giorni scorsi: lussazione alla spalla confermata. Secondo quanto riferisce il club azzurro, attraverso un comunicato ufficiale, il numero 9 ha già iniziato la fisioterapia e non ci sarà bisogno di intervento chirurgico. Una notizia che ufficializza di fatto la sua assenza nella gara contro il Milan, in programma domenica 22 novembre alle ore 20:45. Questa la nota del Napoli:

“Victor Osimhen si è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di Roma, agli accertamenti strumentali e alla valutazione clinica che hanno evidenziato esiti di lussazione anteriore alla spalla destra. Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente”.

Calciomercato Milan: sfida con Inter e Juve per Weigl. Le ultime >>>